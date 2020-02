De meest gestelde vragen van dit moment zijn wanneer Sony de PlayStation 5 gaat onthullen, wanneer de console uitkomt en wat de prijs zal zijn. Op dat laatste zullen we nog even moeten wachten en dat vanwege een logische reden: de concurrent.

Tijdens de bekendmaking van de cijfers van het afgelopen kwartaal, werd Sony natuurlijk het een en ander aan vragen gesteld. Hierbij kwam ook de prijs ter sprake, maar Sony is daar nog niet helemaal over uit. Zo zegt CFO Hiroki Totok dat de uiteindelijke prijs van veel factoren afhankelijk is.

“First, we must absolutely control the labour cost, the personnel cost. We will definitely control that. How much can we prepare initially, we will work on the production and the sales and we will have to prepare the right volume.”

Daarnaast is het momenteel heel erg moeilijk om concreet over de prijs te spreken. Dat is afhankelijk van hoeveel geld ze in de promotie gaan steken, hoeveel Sony bereid is om te betalen en wat de concurrentie doet. Sony probeert hierin de juiste balans te vinden.

“What is not very clear or visible is – because we are competing in this space – it’s very difficult to discuss anything about the price at this point. Depending upon the price level, we may have to determine the promotion that we are going to deploy and how much costs we are prepared to pay. So it’s a question of balance.”

Die balans is onderhevig aan wat Microsoft doet. Als Sony zichzelf enigszins de garantie wil geven het leidende platform te zijn, moeten ze onder de prijs van de Xbox Series X gaan zitten. Dat kan echter tot een situatie leiden dat Sony per verkochte console verlies zal moeten accepteren.

Dit hebben ze eerder ook gedaan en die gemaakte kosten per verkochte console werden vervolgens rechtgezet door software en accessoire verkopen. Een optionele situatie die Sony natuurlijk liever voorkomt, desalniettemin is het een mogelijk scenario. Wat de prijs uiteindelijk zal worden is vooralsnog afwachten.