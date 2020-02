Sony heeft de financiële resultaten van het vorige kwartaal bekendgemaakt en dat levert weer interessante nieuwe feiten op. In de periode 1 oktober tot 31 december 2019 heeft Sony 6.1 miljoen PlayStation 4 consoles verscheept naar retailers. Daarmee staat de console nu op 108.9 miljoen exemplaren.

Sony constateert dat dit een daling van 20% is ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is echter gemakkelijk te verklaren, de PlayStation 5 komt eraan en de console verkeert zo langzamerhand in de laatste fase van de cyclus met als gevolg teruglopende verkopen.

Sony verwacht ondanks de afname dit fiscale jaar (dat loopt tot 31 maart) 13.5 miljoen consoles te verschepen. Hierbij is de huidige stand van zaken al ingecalculeerd, dus Sony zag de afname in verkopen van te voren al aankomen.

Verder liet Sony nog weten dat PlayStation Plus op dit moment 38.8 miljoen gebruikers kent.