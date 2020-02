Vorig jaar kwam Ratchet & Clank als franchise al even in het nieuws, omdat Colin Moriarty (voormalig IGN en Kinda Funny) in zijn podcast wist te vertellen dat we nog niet het laatste van deze serie op de PS4 hadden gezien. In augustus 2019 deed Shawn Layden hier nog een schepje bovenop door te stellen dat de franchise van groot belang is voor het merk PlayStation.

Sinds die tijd hebben we niet echt veel rondom Ratchet & Clank vernomen, maar nu komt Moriarty met nieuws omtrent de vermeende PlayStation 4 game van het duo. Hij meldt in de laatste episode van de Sacred Symbols podcast dat de game in kwestie niet langer voor de PlayStation 4 zal verschijnen. Concreet bewijs heeft hij niet, maar zijn gevoel zegt dat Sony het naar de PlayStation 5 tilt.

“I feel like that’s going to be a launch game, the Ratchet & Clank game that’s long been in development at Insomniac.”

Nu kan iedereen een gevoel hebben, dus dat zegt helemaal niets. Tegelijkertijd benadrukt hij wel dat Insomniac Games een nieuw deel al langere tijd in ontwikkeling heeft. Tevens blijft hij bij zijn eerdere uitspraak dat Ratchet & Clank zullen terugkeren.

2020 ziet er qua exclusives prima uit met volgende week de release van Dreams. In mei verschijnt The Last of Us: Part II en later komt ook Ghost of Tshushima nog uit, dus het is niet echt nodig om nog een PlayStation 4 exclusive te releasen met de PlayStation 5 aan de horizon.

In dat kader is het goed mogelijk dat Moriarty – als we er vanuit gaan dat zijn bewering over de franchise klopt – het bij het rechte eind heeft door te stellen dat het een next-gen titel is. In dit geval dan een launchgame, wat niet onaardig zou zijn.