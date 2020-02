Het duurt niet al te lang meer voor we met DOOM Eternal aan de slag kunnen en recent werd er al veel gameplay van de shooter getoond. We kregen de game ook te spelen en in onze hands-on preview kun je er alles over lezen.

Om er nog een schep bovenop te doen hebben we vandaag weer nieuwe beelden voor je, ditmaal dankzij IGN. Zij hebben de eerste 10 minuten van de game online gezet en dat kan je hieronder bekijken. Niet geheel verrassend zit de video vol met grof geweld, gespuis en gore.