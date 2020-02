Special: Patapon 2 Remastered – Wie in zijn of haar leven nog eens een PSP heeft vastgehad, heeft vast wel eens gehoord van de Patapon stam, de kleine zwarte wezentjes uit de gelijknamige gamereeks Patapon. Als je nooit een PSP in je bezit hebt gehad, of als je gewoonweg deze titels indertijd hebt gemist: vrees niet! Sony doet namelijk de laatste jaren erg hun best om ons de kans te geven deze toch wel unieke titels ook op de PS4 te spelen. Na de remake van de eerste game, is het sinds kort namelijk mogelijk om ook de sequel, Patapon 2, op je PS4 te ervaren. Dus pak die strijdtrommel op en haal je innerlijke dirigent nog maar eens boven, want de Patapon zijn terug en staan opnieuw onder jouw bevel.

De Patapon-parabel

Alhoewel het verhaal niet echt hét belangrijkste aspect van de game is, zit er toch wel wat lore verborgen achter de Patapon stam. De Patapon hebben namelijk maar één doel in hun leven: de mythische plaats Earthend bereiken om daar ‘IT’ te vinden. Neen, IT is in dit geval geen moordlustige clown die in de riolen leeft, maar wel een ongeziene schat die het eeuwige geluk met zich mee zou brengen. Onderweg komen de Patapon echter in aanraking met vijandige stammen en allerlei soorten monsters die de weg naar Earthend versperren. Het verhaal gaat in principe verder waar de eerste game eindigde, maar vrees niet: je kan gerust met deze info in het achterhoofd Patapon 2 spelen zonder de eerste game ooit aangeraakt te hebben.

De Patapon zijn uit zichzelf echter een beetje zielig, want alles, maar dan ook letterlijk alles wat ze doen wordt bepaald door hun God. Hier kom jij als speler op het toneel: jawel, jij bent de goddelijke kracht die de Patapon doorduwt en hen richting Earthend moet zien te leiden. Jij bent ook telkens degene die beslist welke Patapon op welke missie worden gestuurd en jij bent ook verantwoordelijk voor elke eventuele nederlaag. De Patapon hebben echter een gigantische boon voor je en worden nooit kwaad wanneer je hen (on)bewust naar hun tragische ondergang leidt. Geliefd zijn bij een virtueel volkje van zwarte wezentjes geeft je toch alleszins een warm gevoel.

PATA- PATA- PATA- PON!

Als het verhaal nu niet echt het belangrijkste aspect van Patapon is, wat dan wel? Wel, wat Patapon zo uniek maakt is vooral de gameplay. Patapon 2 is, net zoals zijn voorganger, een ritmische actiegame. Alle contact tussen je goddelijke persona en de Patapon gebeurt namelijk via een setje goddelijke trommels. Elke trommel heeft zo zijn eigen klank, en door je trommels op een bepaald ritme te gebruiken geef je specifieke bevelen aan je leger. Als je niet het juiste bevel op het juiste ritme ingeeft, zal je leger echter niets doen en blijven stilstaan op het slagveld als een bende kippen zonder kop, ook al word je op dat moment keihard aangevallen door hopen vijanden. Je aandacht erbij houden is dus de boodschap!

Welke specifieke Patapon je op het strijdtoneel gooit en in welke volgorde, vergt ook wat tactisch inzicht. Je hebt immers verschillende soorten Patapon, denk zo bijvoorbeeld aan trage tanktypes die harde tikken kunnen uitdelen of snelle strijders die met speren smijten. Dit tactische gedeelte tilt de gameplay dan wel wat hogerop, maar het valt toch moeilijk te ontkennen dat de gameplay uiteindelijk telkens op hetzelfde neerkomt. Patapon is leuk om even te spelen, maar na enkele levels ga je al snel met steeds dezelfde deuntjes in je hoofd komen vast te zitten, die ’s nachts nog in je hoofd zullen nazinderen. We hadden gewild dat dit laatste niet gebaseerd was op waargebeurde feiten…

Neem eens een Pata-pauze

Als je de hoofdmissies even beu bent, dan biedt Patapon 2 je, net zoals in de eerste game, nog een hoop sidecontent aan. Deze content neemt de vorm aan van minigames, een boss rush modus en de mogelijkheid om je individuele Patapon te evolueren en uit te rusten met allerlei soorten wapens. Ook hier geldt echter hetzelfde probleem dat we al aantroffen bij de hoofdmissies: deze content is erg leuk als tussendoortje, maar als je je Patapon wilt blijven evolueren, of als je de minigames wilt blijven spelen, dan heb je verschillende grondstoffen nodig. Die grondstoffen haal je dan uit het opnieuw spelen van levels, waardoor je al snel in een grind terecht komt. Ondertussen blijven de melodietjes door je hoofd spoken.

Begrijp ons niet verkeerd, Patapon is wel degelijk een leuke en unieke ervaring, maar die ervaring is verre van perfect en mikt zeker niet op het “grote publiek”. Mensen die bijvoorbeeld weinig gevoel voor ritme hebben, blijven dan ook beter ver weg uit de buurt van de Patapon en hun constante ritmische getrommel. Deins je hier echter niet voor terug, dan heb je dé perfecte game vast om even tussen de andere games op je stapel door te spelen. Pata-plezier gegarandeerd!

Remastered?

De PS4-versie van Patapon 2 is de remastered versie van de game, maar verwacht hier echter niet al te veel grootse veranderingen. Het voornaamste verschil tussen deze versie en de PSP-versie is dat de gameplay nu 1080p of zelfs 4K ondersteunt op de PS4 Pro. Sommige cut-scènes blijven echter de originele PSP-kwaliteit behouden, waardoor ze al snel in een negatieve zin opvallen. Deze remaster schrapt overigens de multiplayer-functie die spelers op de PSP in coöp bazen liet overmeesteren. Als je Patapon 2 al eens gespeeld hebt op de PSP, vinden we het lastig om je deze versie ook aan te raden. Als dit nog niet het geval zou zijn en je zoekt een leuke, originele game om even tussen je AAA-titels door te spelen: laat de Patapon dan niet langer op je wachten!