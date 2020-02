Begin vorig jaar kwam het gerucht naar buiten dat Netflix aan een serie zou werken rondom Resident Evil. Dit blijkt nu inderdaad het geval te zijn en de serie gaat over enkele maanden in productie.

Volgens informatie dat is opgedoken zal het gaan om acht episodes van elk rond de 60 minuten lang. De voorbereidingen voor de filmlocatie in Zuid-Afrika beginnen in april en de productie zal twee maanden later van start gaan. Het is niet bekend wie de regisseur is of welke acteurs/actrices er zullen meespelen.

Wat we wel een beetje uit kunnen rekenen is wanneer de serie beschikbaar zal worden gesteld op Netflix. De productie begint in juni, dus het is mogelijk dat we de serie al eind dit jaar kunnen bekijken als alles voorspoedig verloopt. Aangezien er altijd wel wat tegenzit is begin of de lente van 2021 een meer realistische periode.