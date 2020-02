Vorig jaar in oktober kwam de remake van MediEvil uit en hoewel de game aardig werd ontvangen, was het niet één van de betere PlayStation 4-exclusives. Toch ziet het er naar uit dat dat Sony er niet van doet weerhouden om ook het tweede deel van een remake te voorzien.

Andrew Barnabas, de componist van de muziek in de MediEvil-remake, heeft op Twitter een aantal uitspraken gedaan die er geen doekjes om winden. Barnabas antwoordde op een fan van de game die simpelweg ‘2’ tweette met: “actually… “. Dit is nog een beetje vaag, maar zijn antwoord op een andere Twitter-gebruiker was een stuk duidelijker.

Er werd gezegd dat de remake van MediEvil het niet zo goed gedaan zou hebben en dat een remake van het tweede deel daardoor onwaarschijnlijk zou zijn. De componist liet weten dat deze persoon het helemaal mis had. Hiermee wekt hij dus de indruk dat er een MediEvil 2 remake aan zit te komen.

Actually….. — Andrew Barnabas (@AndrewBarnabas) February 2, 2020