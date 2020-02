Dat Sony volop voorbereidingen aan het treffen is rondom de PlayStation 5, dat mag geen geheim zijn. Eerder vandaag kon je lezen dat de elektronicagigant weer her en der handelsmerken had geregistreerd, nu is ook de officiële PlayStation 5 website online gegaan.

Die website kan je hier vinden en daar kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief die Sony zal uitsturen zodra ze meer nieuws over de console, de games en toebehoren hebben. Momenteel is de website nog heel erg kaal, maar de pagina in de gaten houden kan geen kwaad.