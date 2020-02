De maand februari is inmiddels aangebroken en naast een nieuwe update voor PlayStation Plus, mogen we ook een PlayStation Now update verwelkomen. Die update brengt deze maand drie nieuwe games naar de bibliotheek van de service. Veel zijn het er dus niet, maar dat maakt de line-up niet minder interessant.

Sinds vandaag kunnen we met The Evil Within, LEGO Worlds en Cities: Skylines aan de slag, al deze games zijn ook beschikbaar om te downloaden naar je PlayStation 4. In tegenstelling tot sommige exclusieve games van Sony, zit er op twee van de drie games geen houdbaarheidsdatum. Afgezien van LEGO Worlds – die tot 4 augustus beschikbaar is via PlayStation Now – zijn de andere games voor altijd via de service te spelen.

Meer weten over deze games? Check dan hieronder de trailers.

The Evil Within

LEGO Worlds

Cities: Skylines