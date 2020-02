Het is de releaseweek van Zombie Army 4: Dead War en afgelopen maandag plaatsten wij al onze review over de game. Een solide titel bleek al snel, maar helaas grafisch een beetje verouderd.

Nu dat de game daadwerkelijk uit is, mogen we ook een launch trailer verwelkomen. Hierin zien we hordes aan enge zombies op ons af komen en lukt het ons nog net om een zombie-haai met een riskante sprong ontwijken.

De trailer kun je hieronder bekijken, die een goed beeld van de gameplay geeft.