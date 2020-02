De tactische PlayStation VR-shooter Firewall: Zero Hour heeft de laatste tijd een groei aan populariteit gekend, zeker nu deze titel deze maand bij het aanbod gratis PS Plus games zit. Om de komst van deze lading nieuwe spelers te verwelkomen, heeft First Contact Entertainment tegelijkertijd het vierde seizoen van deze shooter, Operation: Black Dawn, gelanceerd, wat uiteraard gepaard gaat met wat veranderingen.

De veranderingen zijn nu niet zo wereldschokkend, maar we zetten ze hier even voor je op een rijtje. Allereerst krijgen we te maken met een nieuwe contractor, de Spaanse Saul met sexy snor, en een nieuwe map: ‘Oil Rig’. Op het gebied van wapens komen ook allerlei nieuwigheden de kop opsteken: de Custom X-MR is een nieuw wapen dat voor alle spelers beschikbaar is en bovendien kunnen dit seizoen 25 nieuwe cosmetische rewards verdiend worden om je wapens mee aan te passen. Als je je helemaal laat gaan en alle missies van dit seizoen voltooit, krijg je bovendien de legendarische weapon skin Saul’s CQB als extraatje.

Met de komst van het nieuwe seizoen zijn uiteraard ook nieuwe battle passes gelanceerd, hier mooier verwoord als “Black Dawn Op Passes”, die je optioneel kan aanschaffen. Hierbij kun je er ook voor kiezen om zogenaamde “Hack Keys” aan te schaffen, die je direct toegang geven tot een bepaalde cosmetische beloning.

Operation: Black Dawn is nu live, check hieronder de aankondigingstrailer.