Het is de laatste tijd goed raak omtrent indieontwikkelaars en hun liefde voor thriller/horrorgames. Ook ‘Someday You’ll Return’ voegt zich bij de line-up voor een release in de (nabije) toekomst, zo heeft de ontwikkelaar aangekondigd.

Voor de pc zal de game op 14 april haar release zien. Er werd ook bekendgemaakt dat de game ook naar de PlayStation 4 zal komen, maar wanneer precies dit het geval zal zijn liet ontwikkelaar CBE Software nog even in het midden. De verwachting is wel dat het nog in 2020 zal zijn.

Heel veel is er nog niet over de game bekend, maar een trailer waarin we alvast van de sfeer mogen genieten werd al wel vrijgegeven. Hierin zien we vreemde fragmenten van de verbeelding terugkomen, maar ook exploratie gameplay en puzzels.