De release van Dreams is nu bijna daar en na allerlei creatieve projecten te hebben gezien, zijn we alleszins erg enthousiast om zelf met deze unieke titel aan de slag te gaan. Dreams draait immers vooral om user-created content, die echt allerlei vormen en kleuren kan aannemen. Denk zo maar bijvoorbeeld aan de recente PS1-demake van The Last of Us: Part II of een nieuwe versie van Final Fantasy VII. Naast al deze content krijgt Dreams ook een “officiële” campagne-modus.

Deze modus heeft de naam “Art’s Dream” meegekregen en werd uitvoerig getest door nieuwssite IGN. Deze campagne is echter vrij kort, hij zou namelijk slechts twee à drie uurtjes van je leven innemen. Deze modus kan ook niet door de speler aangepast worden, maar biedt wel collectibles aan. Deze collectibles kunnen dan op hun beurt weer gebruikt worden om nieuwe zaken aan eigen projecten toe te voegen, zoals nieuwe muziek of personages.

Dreams komt officieel op 14 februari uit, maar als je indertijd de Early Access versie hebt aangeschaft, heb je een beentje voor! Deze gelukzakken krijgen namelijk al toegang tot de volledige versie van Dreams vanaf 11 februari, drie dagen eerder dus. Check zeker ook hieronder de video van IGN even, waarin wat meer wordt verteld over Art’s Dream.