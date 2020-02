Er circuleerden onlangs al wat geruchten rond het bestaan van een remaster van de Wii U exclusive The Wonderful 101. De Japanse ontwikkelaar PlatinumGames zou immers plannen hebben om deze game ook naar andere consoles te brengen in een verbeterde versie. PlatinumGames plaatste bovendien onlangs een cryptische site site online, waarop tot voor kort enkel het getal ‘4’ te zien was. Daar is nu verandering in gekomen…

PlatinumGames zou kennelijk aan vier projecten aan het werken zijn, waarvan het eerste project is onthuld. Verrassing: ‘The Wonderful 101’ krijgt een remaster en een officiële Kickstarter is tegelijk online gezet om het project te ondersteunen. De Kickstarter heeft verschillende goals: bij $50k krijgt de game een Switch-versie, bij $250k een Steam-versie en bij $500k een PS4-versie. Daarnaast zijn ook enkele doelen gezet die extra content bij de game beloven. Op het moment van schrijven staat de teller echter al op $1,191,010 wat dus een PS4-versie garandeert.

Wat de andere drie onaangekondigde projecten van PlatinumGames zijn, is voorlopig een mysterie. Een mogelijke remaster of remake van NieR behoort misschien wel tot die mogelijkheden, gezien PlatinumGames het extreem geslaagde vervolg NieR: Automata uitbracht. Zodra PlatinumGames ons verlost uit deze spanning, houden we jullie zeker op de hoogte.