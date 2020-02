Take Two Interactive heeft gisterenavond laat bekendgemaakt dat Dan Houser, één van de oprichters van Rockstar Games, zijn functie zal neerleggen. Samen met zijn broer Sam Houser startte hij in 1998 het bedrijf Rockstar Games en maakten zij games onder dit label als Grand Theft Auto, Red Dead en Bully. Het vertrek van Dan Houser is best wel heftig te noemen, aangezien hij altijd één van de belangrijkste mensen binnen Rockstar Games is geweest.

Take Two zelf bedankt Dan Houser voor zijn bijdrage en melden erg dankbaar te zijn voor wat hij allemaal heeft weten te presteren. De positie van zijn broer, Sam Houser, blijft vooralsnog onveranderd.

Verdere details over het vertrek van Dan Houser worden niet gegeven, maar hij was al langere tijd met verlof. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij er nu voor gekozen om met vervroegd pensioen te gaan.