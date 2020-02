In Call of Duty: Modern Warfare is gisterenavond een playlist update live gegaan die de fan-favoriete maps Shipment en Shoot House in een 24/7 playlist dropt. Verder treffen we ook Shoot the Ship voor Hardcore aan, een 10v10 Moshpit playlist met verschillende modi en Face Off Grind.

Face Off Grind

Shipment 24/7

Shoot House 24/7

Shoot the Ship for Hardcore

Hardcore 10v10 Mosh Pit – TDM, Dom, KC, HQ

Added 10v10 Mosh Pit – Kill Confirmed and Headquarters

Ook leuk, Activision is aan het teasen dat Ghost op 11 februari terugkomt naar Modern Warfare. Dit is hoogstwaarschijnlijk een operator skin die deel uitmaakt van het tweede seizoen. Verder zien we ook kleine hints dat Rust terugkomt als map, dus seizoen 2 belooft nu al een interessante update te gaan worden. Je checkt de teaser hieronder.