Sony heeft vandaag weer een nieuwe sale in de PlayStation Store gelanceerd onder de noemer ‘Keuze van de deskundigen’. Deze sale bestaat uit in totaal 40 games die over het algemeen goed tot uitstekend hebben gescoord bij de media.

Hieronder vallen zoal titels als Spider-Man, God of War, Sekiro: Shadows Die Twice, Devil May Cry 5 en Uncharted: The Lost Legacy. De korting kan best wel oplopen, dus spit de onderstaande lijst zeker even door om te zien of er wat moois voor je tussenzit.