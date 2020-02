Bigben Interactive is hard aan de weg aan het timmeren met hun merk Nacon. Dat merk was tot op heden vooral bekend vanwege de pro controllers, maar Nacon gaat uitbreiden naar headsets. In plaats van de zoveelste speler te worden op de markt, bewandeld het bedrijf echter een andere route.

Via persbericht heeft Bigben aangekondigd dat Nacon het RIG-merk van Plantronics oftewel Poly overneemt. Alle zakelijke aspecten zullen voor eind maart 2020 afgerond moeten worden en nadien zal Nacon de RIG-headsets onder de Nacon naam gaan uitbrengen. In feite verandert er dus niet zoveel, behalve het label.

Nacon zal de ontwikkeling en productie van RIG-headsets voort blijven zetten waarbij ze de focus op de Amerikaanse markt willen richten, alwaar de headsets het momenteel heel erg goed doen.