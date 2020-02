Eerder deze week was Mortal Kombat 11 nog de PlayStation Store deal van de week en die actie is vandaag afgelopen. Gelijk gooit Sony er weer een nieuwe PlayStation Store deal van de week tegenaan en ditmaal betreft het Star Wars Jedi: Fallen Order.

De Digital Deluxe Edition is nu tijdelijk tegen een aantrekkelijkere prijs verkrijgbaar, want waar je normaal €79,99 dient te betalen, is de actuele prijs nu €55,99. Gezien het de Deluxe Edition betreft, zitten er naast de game nog wat extra’s bij.

Cosmetische skin voor BD-1

Cosmetische skin voor de Stinger Mantis

Digitaal illustratieboek

“Director’s Cut” behind-the-scenes video’s, met meer dan 90 minuten aan beelden over het maken van het spel

Interesse? Dan kan je hier terecht. Eerst meer weten? Check dan hier onze review.