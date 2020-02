NioH 2 is nog iets meer dan een maand van ons verwijderd, want vanaf 13 maart kunnen we ons weer op de diepgaande combat van de game storten. Veel vijanden zullen ongetwijfeld weer het loodje leggen en NioH 2 ziet er tot zover prima uit. Onlangs maakte Team Ninja al wat plannen bekend over de toekomstige DLC en vandaag hebben we weer wat nieuwe gameplay voor je.

In dit kleine halfuur aan beelden krijgen we een nieuw level te zien. Dit is een level dat zich afspeelt veel verder in de game – het kan dus enigszins de ervaring spoilen. Daarnaast komt er ook een baasgevecht aan te pas. De speler neemt het op tegen ‘Maeda Toshiie’, die een hoog gerankte generaal is. Hij wordt bijgestaan door een Guardian Spirit in de gedaante van een wolf.