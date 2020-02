Eergisteren lanceerde Sony de officiële PlayStation 5-website en hoewel daar nu nog niet veel informatie te vinden is, zal dat in de nabije toekomst natuurlijk veranderen. De code van zo’n website is veelal ook interessant om even door te spitten, wat inmiddels is gedaan en dat levert een nieuwtje op.

In de code is namelijk de vermelding van ‘Starblaster 2’ te vinden, wat een beetje vreemde naam is om in een website op te nemen. Tenzij het een game betreft. Laat het nu zijn dat Starblaster van oorsprong een game is die verscheen op de Apple II en dan is het ineens een stuk logischer.

Het zou dus goed kunnen zijn dat Starblaster 2 een PlayStation 5 launch game is. Sterker nog, als we de video hieronder bekijken kunnen we zelfs de link leggen met Housemarque. Deze ontwikkelaar liet onlangs weten dat ze het werk voor Stormdivers tijdelijk lieten liggen om aan een gloednieuwe game te werken.

Bij de lancering van de PlayStation 4 kwam deze ontwikkelaar met Resogun en dus zijn ze wel thuis in dat soort type games. Starblaster is precies zo’n game die in het rijtje Resogun past, dus zo is de cirkel weer rond. Weet wel dat dit natuurlijk puur speculeren is, want Starblaster 2 is niet officieel aangekondigd.