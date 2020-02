De microfoon in de DualShock 4 controller kent niet echt veel functioneel nut en daarom wordt het ook niet veelvuldig door ontwikkelaars gebruikt. Rebellion is echter creatief en heeft deze functie gebruikt in de game Zombie Army 4: Dead War en dat op soortgelijke wijze als destijds met de Zombie Army Trilogy.

Als je de game op pauze zet, dan zul je op een gegeven moment zombies horen fluisteren die vragen waar je bent en of je weer komt spelen. Zie de video hieronder om een idee te krijgen; een ideaal middel om je vriend of vriendin eens te pranken als je in een donkere kamer zit en even wegloopt.