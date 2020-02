Sony heeft laten weten dat zij één van hun eigen studio’s heeft gesloten. Het gaat om Sony Manchester die in 2015 werd opgericht om zich bezig te houden met games voor PlayStation VR.

De studio was bezig met een project, maar die titel zal hoogstwaarschijnlijk nooit het levenslicht zien. Sony heeft immers niet aangegeven dat het project door een andere studio is overgenomen, hoewel het natuurlijk niet helemaal is uitgesloten.

Door het wegvallen van deze ontwikkelaar zijn er nog twee studio’s van Sony in het Verenigd Koninkrijk actief: Media Molecule en London Studio.

Het is opvallend dat Sony studio’s sluit die zich bezighouden met PlayStation VR games. Eerder werden Guerrilla Cambridge en Evolution Studios al gesloten, ook zij hebben games voor PlayStation VR ontwikkeld.

Wat de reden hiervoor is, is niet bekend. Mogelijk is Sony van mening dat er genoeg third-party ontwikkelaars zijn die games maken voor het platform, waardoor eigen titels in mindere mate nodig zijn.