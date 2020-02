Castlevania is sinds enige tijd ook op Netflix te bekijken in de vorm van een geanimeerde serie. Deze serie draait natuurlijk om de gebeurtenissen binnen het Castlevania-universum en de eerste twee seizoenen zitten er inmiddels op. Het derde seizoen was al bevestigd en zou eigenlijk al in december 2019 verschijnen volgens een lek, maar dat bleek niet te kloppen.

Gelukkig hebben we nu wel een vaste datum voor het derde seizoen gekregen. Netflix kondigde via Twitter aan dat het derde seizoen vanaf 5 maart te zien zal zijn. Waar het precies om zal draaien moet nog blijken, wel belooft het derde seizoen ‘meer mysterie, chaos en vampieren dan ooit’. Hieronder kan je de eerste afbeelding van het derde seizoen en de hoofdrolspelers zien.