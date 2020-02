Fallout 76 heeft een ietwat turbulent parcours afgelegd sinds de release in oktober van 2018. Desondanks blijft Bethesda de game uitgebreid ondersteunen door geregeld nieuwe content te droppen om zo uiteindelijk tot de game te komen die Fallout 76 eigenlijk initieel had moeten zijn. Dit jaar is dat plan niet veranderd, want Bethesda dropte een nieuwe trailer voor de grootse ‘Wastelanders’ update die voor 7 april 2020 op de planning staat.

De Wastelanders update haalt waarschijnlijk één van de grootste initiële kritieken op de game aan: het ontbreken van menselijke NPC’s. Jawel, Fallout 76 krijgt binnenkort twee facties van menselijke NPC’s die aan de game toegevoegd worden: de Settlers en de Raiders. Deze facties hebben hun naam niet gestolen, gezien de Settlers zich willen settelen in West-Virginia, terwijl de Raiders er vooral op uit zijn om anderen lastig te vallen en te bestelen. Als speler kan je een bepaalde reputatie opbouwen bij deze facties, waardoor je verschillende scenario’s kan uitbouwen.

Daarnaast voegt deze update ook een nieuwe questline aan de game toe, maar hierover is momenteel nog niets bekend. Wel weten we dat er ook nieuwe gemuteerde vijanden toegevoegd zullen worden en dat je als speler ook toegang zal krijgen tot nieuwe gear om deze vijanden mee te lijf te gaan.

Ten slotte worden er nog twee nieuwe content bundels vrijgegeven, die samenhangen met de nieuwe facties. Deze bundels zijn de volgende:

Raiders bundle Mine Car Planter – A small planter for your crops when no dirt is available (buildable in your C.A.M.P.)

Raider C.A.M.P. – Change the look of your Vault-Tec C.A.M.P. deployable to give it a Raider edge

Raider Stash Box – Raider-themed Stash box for your C.A.M.P.

Raider Faction Flag – New flag for your C.A.M.P. that show off your allegiance to Crater

Raider Pathfinder Outfit – Look like another resident of Crater with this outfit (includes mask and bandana)

Raider Conquest Loot Bag – Raider-style Loot bag, complete with skull

Raider Pillager Backpack – A Raider-style backpack

Raider Marauder Power Armor Skin – Unique appearance for your Power Armor based on the Crater Raiders Settlers bundle Garden Truckbed Trailer – A small planter for your crops when no dirt is available (buildable in your C.A.M.P.)

Settler C.A.M.P. – Change the look of your Vault-Tec C.A.M.P. deployable to give it a Settler appearance

Settler Stash Box – Settler-themed Stash box for your C.A.M.P.

Settler Faction Flag – New flag for your C.A.M.P. that show off your allegiance to Foundation

Settler Mechanic Outfit – Look like another resident of Foundation with this outfit (includes hat)

Settler Traveler Loot Bag – Settler-style Loot bag that looks like a travel case

Settler Relief Backpack – A Settler-style backpack

Settler Vigilante Power Armor Skin – Unique appearance based on the Foundation Settlers

Check de trailer van de update hieronder: