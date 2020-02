Teasers alom voor de nieuwe Batman-game, maar vooralsnog hebben zowel WB Games Montreal als Rocksteady nog steeds geen officiële onthulling gedaan van een nieuw avontuur met onze donkere ridder. In afwachting moeten we het dus nog even met geruchten stellen en laat ons nu net een nieuw sappig gerucht klaar hebben staan. GWW claimt namelijk dat deze nieuwe Batman-game een soft reboot zou zijn die de start van een universum zou inleiden.

Deze nieuwe Arkham-game zou overigens met de loop der tijd al vaak veranderd zijn. Zo weten we dat er initieel plannen waren om een Damian Wayne-game te maken, maar die werd uiteindelijk geannuleerd. Oorspronkelijk zou de volgende Arkham-titel bovendien een vervolg zijn op Arkham Knight, maar als we dit gerucht mogen geloven is dat idee inmiddels ook geschrapt.

Deze titel zou overigens rond de herfstperiode van dit jaar verschijnen en zou kort daarop ook gevolgd worden door nog een game in het nieuwe DC Universe. Hoogstwaarschijnlijk zou dit nieuwe universum zich vooral richten op next-gen consoles. Wie weet wordt die fameuze Superman game waar indertijd over geroddeld werd nog werkelijkheid?

Zoals altijd nemen we even een korreltje zout na het lezen van dit gerucht. Inmiddels hebben we wel al bakken zout op, dus verlos ons nu alstublieft zo snel mogelijk uit onze twijfels en kondig die nieuwe game aan Rocksteady!