Zal er ooit een dag komen waarop alle gamers, maakt niet uit op welk platform, samen vrede sluiten? Het klinkt mooi, maar we weten allen dat we het stiekem leuk vinden om ons beter te voelen omdat we voor een bepaald platform hebben gekozen. Een beetje competitie is overigens een goede zaak voor zowel gamers als ontwikkelaars. Met de komst van de nieuwe generatie consoles start dan ook hoogstwaarschijnlijk het volgende hoofdstuk in de langlopende “console war”, waar vooral Microsoft, Sony en Nintendo een grote rol in spelen.

Phil Spencer, de baas van Xbox, denkt echter dat dit in de toekomst anders zal liggen. In een interview met Protocol sprak hij namelijk over hoe gaming er in de toekomst zal uitzien en wie daarin, volgens hem, de sterkste spelers zullen zijn.

“When you talk about Nintendo and Sony, we have a ton of respect for them, but we see Amazon and Google as the main competitors going forward. That’s not to disrespect Nintendo and Sony, but the traditional gaming companies are somewhat out of position. I guess they could try to re-create Azure, but we’ve invested tens of billions of dollars in cloud over the years.”

De reden waarom Spencer denkt dat Sony en Nintendo een achterstand zullen hebben, ligt bij hun mogelijkheid om cloud-based infrastructuur in hun games te verwerken. Microsoft heeft de laatste jaren erg hard ingezet op hun “Azure” service, die draait rond cloud-services, waaronder ook bij gaming. Sony en Microsoft sloten dan wel niet zo lang geleden een tactisch bondgenootschap om Azure te verbeteren, maar het blijft per slot van rekening “Microsoft Azure”.

Spencer voegde er nog het volgende aan toe:

“I don’t want to be in a fight over format wars with [Nintendo and Sony] while Amazon and Google are focusing on how to get gaming to seven billion people around the world. Ultimately, that’s the goal.”

Of de gaming industrie de komende jaren zo’n revolutie zal meemaken als Spencer hier impliceert, is uiteraard puur giswerk. Inzetten op nieuwe technologie is echter zeker geen slechte zet, dus de kans bestaat dat cloud-based gaming Microsoft geen windeieren zal leggen.