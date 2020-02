Bandai Namco heeft weer een nieuwe trailer vrijgegeven van One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Hier zijn een aantal personages in te zien, waaronder één die nog niet eerder was voorgesteld.

De vechter die voor het eerst te zien is, is Boros, ook wel Lord Boros genoemd door zijn onderdanen. Hij is de leider van de ‘Dark Matter Thieves’ en in zijn zoektocht om de ultieme tegenstander te vinden, kwam hij uiteindelijk op aarde terecht. Buiten Boros komen ook Puri-Puri Prisoner, Sneck en Crablante voorbij.

De nieuwe trailer van One Punch Man: A Hero Nobody Knows kan je hieronder checken.