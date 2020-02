Als je in het verleden PlayStation Now eens geprobeerd hebt, dan kon je tot op heden enkel nog gebruik maken van de service tegen betaling. De trial was immers slechts eenmalig een optie, maar dat heeft Sony nu gereset.

De bibliotheek is door de jaren heen enorm gegroeid en daar waar de service voor jou destijds misschien niet interessant genoeg was, kan dat nu wel het geval zijn. Om iedereen opnieuw een kans te geven om PlayStation Now te leren kennen hebben ze de trial gereset.

Vanaf nu kan iedereen een gratis trial van PlayStation Now activeren en die is dan 7 dagen geldig op zowel de PlayStation 4 als de pc.