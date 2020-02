Het lijkt er een beetje op dat 2020 bekend komt te staan als het jaar van het uitstellen. De laatste weken zijn er al menig titels verzet naar een latere datum en de volgende is een feit.

Ditmaal gaat het om Fairy Tail, die oorspronkelijk op 19 maart zou verschijnen. GUST Studios heeft laten weten dat ze meer tijd nodig hebben om de laatste puntjes op de i te zetten. Daarom zal het spel pas op 25 juni in de winkels liggen.

De producer van Fairy Tail, Keisuke Kikuchi, liet het volgende weten:

“I am truly sorry for Fairy Tail’s delay, and the inconvenience caused to our fans, partners, and stakeholders who are looking forward to this title. Please allow us to take further time to polish the game to ensure it is as high quality as possible, so we can offer you a truly immersive experience. We will be working hard to enhance the magic effects, event scene effects, improving the game balance, and more! We will talk about the improvements in more detail in the coming months. This delay will allow us to ensure we provide you a much more satisfying game. Thank you for your understanding.”