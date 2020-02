In 2019 werden er meer dan 257 miljoen games voor de PlayStation 4 verkocht, een indrukwekkend aantal waar Sony natuurlijk trots op is. Maar wat betekent dat aantal als dat opgedeeld wordt over het hele jaar? Dat maakt het zelfs nog indrukwekkender, zo blijkt uit een berekening die op ResetEra gedeeld werd.

Als dat aantal opgedeeld wordt over de dagen in het jaar, dan betekent dat een aantal van 704.000 games per dag. Een absurd aantal en dat gaat dan zowel om digitale als fysieke verkopen. Ook dat aantal is weer op te delen en dat maakt dat er in heel 2019 gemiddeld gezien per seconde 8.15 games verkocht werden.

Zoveel games gingen er dus ‘over de toonbank’ per seconde in 2019 en dat is niet eens het beste resultaat ooit. In 2018 ging het zelfs nog ietsje beter, toen werden er gemiddeld per seconde 8.84 games verkocht met als resultaat 279 miljoen games verkocht over het hele jaar.

Dit is dan een platform waarvoor de cijfers gelden, daarnaast heb je nog tig andere platformen en dan kom je al snel tot de conclusie dat er absurd veel games verkocht worden. Dat maakt ook dat de gamingindustrie nog altijd booming en groeiende is.