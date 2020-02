Team Ninja is bekend van vele games, waaronder de Ninja Gaiden-serie. De ontwikkelaar heeft de reeks alleen al een tijd links laten liggen en dat is jammer. Producer en regisseur Fumihiko Yasuda heeft in een interview met IGN echter laten weten dat ze graag weer een nieuw deel in de serie willen maken.

Team Ninja is op het moment druk bezig met NioH 2, maar het grootste gedeelte van dat team zou graag aan de slag gaan met een nieuwe Ninja Gaiden. Yasuda weet ook dat er een groep gamers is die dit liever had gezien dan NioH 2, dus hij houdt het in zijn achterhoofd dat er zeker vraag naar is.

Er zijn de laatste tijd aardig wat ninja-games of varianten daarop uitgekomen en tevens zit er nog het een en ander in de pijplijn. De ontwikkelaar heeft zodoende zelfs al wat inspiratie en ideeën opgedaan uit die titels. Yasuda hoopt dan ook dat hij op een dag het goede nieuws kan brengen dat er een nieuwe Ninja Gaiden in aantocht is.

“The core members of the team that worked on Ninja Gaiden want to make a new game. We are aware that some fans wanted Ninja Gaiden more than Nioh 2. Now we see a lot of ninja games like [Sekiro: Shadows Die Twice] as well, and we see a lot of good inspirations in those games, so we hope to deliver some good news one day.”