Het inmiddels bekende Crimson Days evenement is weer terug in Destiny 2. Dit evenement zal op 11 februari van start gaan en duren tot en met 18 februari. Met een nieuwe trailer probeert Bungie ons alvast warm te maken voor deze aanstaande gebeurtenis.

Vaste spelers weten vast wel dat dit evenement in teken van Valentijnsdag staat en dat betekent dat we weer aan de slag kunnen in de modus Crimson Doubles. Dit is een variant van de Elimination modus met twee spelers aan beide kanten, zonder matchmaking; je zult dus als duo moeten instappen om te spelen.