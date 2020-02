Het nieuwe verdienmodel voor games dat erg aan populariteit wint is de zogeheten Battle Pass en dan kan een live-game als For Honor niet achterblijven. Het nieuwe seizoen van het vierde jaar – Hope – is van start gegaan en komt met een Battle Pass die 100 Tiers kent.

Met genoeg uitrustingen, wapens, in-game evenementen en meer, is er genoeg om te doen en vrij te spelen dit seizoen. De items die aan de Battle Pass zijn gelinkt, zijn natuurlijk uniek wat het de moeite waard moet maken. Door te spelen kunnen spelers nieuwe Tiers vrijspelen.