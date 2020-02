Op 1 april 2020 gaat het nieuwe financiële jaar van start en vanaf dan mogen we ook weer nieuwe games van Ubisoft verwachten. Een paar daarvan zijn al bekend en de rest kunnen we zelf invullen. Zo is de uitgever van plan om tussen de genoemde datum en 31 maart 2021 vijf Triple-A games uit te brengen.

Dit zijn Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters, Rainbow Six: Quarantine en nog twee andere games. Die twee andere games behoren tot de grootste franchise van Ubisoft, dus dan is Assassin’s Creed een no-brainer. Andere opties zijn Far Cry en Splinter Cell, maar journalist Jason Schreier van Kotaku zegt dat het om de eerstgenoemde gaat.

Opvallend is trouwens dat Skull & Bones niet in het rijtje genoemd wordt en onder de ‘twee andere’ franchises kan het niet vallen, het is immers een gloednieuw IP.