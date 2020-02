Sinds de dag dat ontwikkelaar MundFish het intrigerende Atomic Heart aankondigde horen we eigenlijk niet veel over deze game. De game ziet er veelbelovend uit – zoals we ook bespraken in ons eerdere artikel – en eigenlijk wachten we vooral op meer nieuws. Dat nieuws krijgen we, want de game laat eindelijk weer wat van zich zien met de onderstaande trailer.

De trailer is aan de korte kant, maar laat gelukkig zien dat de game nog volop in leven is. De invloeden van games als BioShock en Fallout zijn zeker aanwezig in deze video en daarnaast wordt de trailer vergezeld door bekende klassieke muziek, die bijzonder goed de gekte weet vast te leggen. Zeker even kijken als je de tijd hebt, want de trailer laat tussendoor ook wat gameplay zien.

Atomic Heart heeft tot op de dag van vandaag nog geen releasedatum gekregen, dus het is even de vraag wanneer de game uitkomt.