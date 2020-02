Ontwikkelaar Hello Games is nog steeds druk bezig met No Man’s Sky en brengt geregeld updates hiervoor uit. No Man’s Sky bevindt zich – in tegenstelling tot de moeizame launch – nu in een uitstekende staat en we zien ook veel nieuwe content voor de game verschijnen. Er is nu weer een nieuwe update uitgebracht, maar deze stelt maar weinig voor.

Update 2.27 is verschenen voor de PS4-versie van de game en is bedoeld om wat kleine bugs uit de game te halen. Zoals je hieronder kunt zien gaat het over specifieke problemen die bij spelers wellicht voor wat irritatie konden zorgen, die worden hiermee verholpen.