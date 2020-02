Dat diverse pc-games later hun weg vinden richting de PS4 mag geen uitzondering meer zijn. Het gebeurt echter niet zo vaak dat een oorspronkelijk exclusieve Xbox-titel op onze console verschijnt. Dat is nu het geval met de exclusieve Xbox One-game Below, die richting de PS4 komt. Maar wanneer we aan de slag kunnen met de game is nog niet duidelijk.

Below werd best goed beoordeeld op de Xbox One en de visuele stijl van de game kent zeker zijn aantrekkingskracht. In deze game bevinden we ons in de onderaardse diepten van een eiland waar geen einde aan lijkt te komen. Vind je weg door het willekeurig gegenereerde labyrint vol rondkruipende dodelijke gedrochten, valkuilen en gevaarlijke gebieden. Een verkeerde stap kan ervoor zorgen dat je dood gaat, let dus goed op je passen.

Naast het nieuws dat Below naar de PS4 komt, krijgt de game ook een nieuwe modus. In de Explore modus is de game wat meer vergevingsgezind en hoef je je als speler minder zorgen te maken om de vijanden en het loodje te leggen. Hieronder kan je de trailer zien evenals de features van de Explorer modus.