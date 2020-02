Square Enix heeft opnieuw een gamebundel aangekondigd van de Kingdom Hearts-franchise en ditmaal betreft het een alles-in-een pakket dat ook het nieuwste deel zal bevatten. Ideaal voor nieuwkomers die hiermee gelijk de beschikking krijgen over alles wat er tot op heden is verschenen.

Square Enix heeft eerder al meerdere Kingdom Hearts-games gebundeld, maar om als gamer het volledige arsenaal in één keer aan te schaffen bleek nogal een uitdaging. Na de Remix I.5 & II.5, II.8 en The Story So Far, zal binnenkort de Kingdom Hearts All-In-One Package voor de PlayStation 4 verschijnen. Deze uitgave bevat alle eerder genoemde Kingdom Hearts-content, inclusief de basis game Kingdom Hearts III. Helaas zit de downloadbare content die vorige week uitkwam, ‘Re:Mind’, er dan weer niet bij inbegrepen.

De prijs werd helaas nog niet vrijgegeven, maar wij verwachten een adviesprijs van €49,98.