Gisteren heeft Activision tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers aangekondigd dat er dit jaar een nieuwe Call of Duty gaat uitkomen. Dit moet geen verrassing zijn, er waren immers al meerdere aanwijzingen dat er dit jaar ook weer een CoD uit gaat komen. Wat wel enigszins opvallend is, dat is het feit dat Activision niet wilde bevestigen welke ontwikkelaar in 2020 verantwoordelijk is voor Call of Duty. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit Treyarch is vanwege problemen bij Sledgehammer, maar Activision wil dit dus niet bevestigen.

Wel geeft Activision aan dat ze niet verwachten dat Call of Duty 2020 net zoveel geld zal genereren als Call of Duty: Modern Warfare dit deed tijdens de launch. Nu klinkt dit heel negatief, maar deze uitspraak maakt Activision zich vaker schuldig aan om de verwachtingen te temmen om vervolgens beter te kunnen presteren dan verwacht. Intern wekt Call of Duty 2020 volgens Activision heel veel interesse en ze hebben de volste vertrouwen in de content die het meebrengt.

Wanneer de nieuwe Call of Duty 2020 onthuld gaat worden is vooralsnog onbekend, maar dit is vermoedelijk ergens rond mei/juni.