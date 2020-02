Activision Blizzard heeft tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers en verwachtingen voor het vierde kwartaal in het financiële jaar, ook kort gesproken over cloud-based initiatieven. De uitgever van onder andere Call of Duty laat weten geïnteresseerd te zijn in de techniek en dat ze een samenwerking zijn gestart met Google Cloud. Hiermee brengt Activision alle gaming livestreams naar YouTube als het gaat om esports, maar Google Stadia zal hier geen onderdeel van zijn, zo laten ze weten.

De Chief Operating Officer vertelt dat Google Cloud en de samenwerking met Activision Blizzard niets te maken heeft met Google Stadia en dat er geen plannen zijn om meer games naar het platform te brengen. Wel is Activision actief op zoek naar nieuwe samenwerkingen omtrent cloud-based initiatieven, maar dat er vooralsnog niets concreets valt te melden.

Google Stadia heeft een ruige start gehad en veel beloofde features, zoals 4K, zijn nog altijd niet beschikbaar sinds de launch in november 2019.