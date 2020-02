Het vertrek van Dan Houser bij Rockstar Games ging de gamers en investeerders niet in de koude kleren zitten, maar Take Two heeft nu voor wat opheldering rondom zijn vertrek gezorgd. Er waren een flink aantal vragen omtrent zijn vertrek, vooral omdat de studio geleid werd door twee broers die erg close zijn. Er bestaat dus enig argwaan dat Dan Houser weg is gegaan om een reden waar zijn broer zich mogelijk ook in zou kunnen vinden, of juist niet.

Dan Houser heeft Rockstar opgericht samen met zijn broer Sam en beide heren zijn sindsdien verantwoordelijk voor onder andere GTA en Red Dead Redemption. Het nieuws dat Dan Houser zijn functie neerlegde zorgde voor een duik van 6% in de aandelen van TTWO. Dit herstelde de dag erna enigszins weer, maar na de aandeelhoudersmeeting is het aandeel opnieuw gedaald met 8%.

Om de zorgen van investeerders over de toekomst van Rockstar een beetje weg te nemen heeft CEO Strauss Zelnick wat meer informatie gedeeld. Hij meldt dat de output van Rockstar Games nog nooit zo sterk is geweest en dat Sam Houser de studio zal leiden zoals hij dat altijd al gedaan heeft.

“So Dan Houser had been on an extended leave since early spring 2019. The company has been led since its founding by Sam Houser who is President of the company and it’s an extraordinary team effort and Sam is a great player and coach,” aldus Zelnick.

Dan Houser is eigenlijk al sinds de lente van 2019 op ‘vakantie’ en sindsdien werd de studio alleen geleid door Sam Houser. Wat dat betreft verandert er dus ten opzichte van de huidige situatie niet veel en Zelnick meldt dat ze optimistisch en enthousiast zijn over de toekomst.

“The label has really never been stronger where we are incredibly optimistic and excited. At the same time, we grateful to Dan for his contributions and we wish him well.”

We zouden ons ook geen zorgen hoeven te maken over verdere veranderingen bij Rockstar Games. Het vertrek van Dan Houser zou een op zichzelf staande gebeurtenis zijn en Sam Houser is volledig toegewijd tot het verder leiden van de studio.

“I don’t typically speak for other people, but I confidently can speak and say that Sam is highly committed to the organisation. And Sam and I work very closely together, and it’s an enormous pleasure to be able to be in business with Sam and the entire team at Rockstar,” legt de CEO uit.

Afsluitend zegt Zelnick dat het vertrek van Dan Houser er niet meteen voor zal zorgen dat de cultuur binnen de studio plots verandert: “Culturally, I’ve only seen ongoing improvements at Rockstar, frankly, have only seen growth and engagement and innovation”, voegt Zelnick toe.