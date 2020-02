Take-Two heeft aangekondigd dat momenteel twee studio’s werken aan onaangekondigde games. De uitgever zal later dit jaar meer gaan spreken over deze games en één van de ontwikkelaars van deze onaangekondigde titels is Hangar 13. Dit is het team dat ons Mafia III bracht en een relatief nieuwe studio, Mafia III was destijds hun allereerste game ooit. Na de release van Mafia III hebben zij stilletjes gewerkt aan een nieuwe game en wat dat is, dat wil Take-Two president Karl Slatoff nog niet zeggen.

Hij belooft dat ze in de komende maanden meer informatie over deze game zullen delen en de andere game van 2K Games. Of dit BioShock betreft of een opvolger van Mafia III is nog onzeker. De andere studio die aan een game werkt is in ieder geval 2K Silicon Valley, deze studio wordt geleid door Sledgehammer co-founder Michael Condrey. Waar hun aan werken is vooralsnog onbekend.

Verder is het vooral hopen dat Hangar 13 bezig is met Mafia 4 en dat ze de ervaringen van Mafia III meenemen naar dit nieuwe deel. Want alhoewel Mafia III veel bugs kende en hier en daar repetitief kon zijn, had het momenten waar je u tegen mag zeggen.