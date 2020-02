Wat Activision allemaal in de pijplijn heeft zitten voor later dit jaar en volgend jaar is op een nieuwe Call of Duty na volstrekt onduidelijk. De uitgever heeft niets aangekondigd, maar stilzitten doen ze ook zeker niet. Tijdens de aandeelhoudersmeeting eerder deze week heeft de uitgever namelijk een kleine hint gegeven.

Dit jaar en dan tussen nu en 31 december mogen we verschillende remasters en ‘reimagined experiences’ verwachten. Welke dat zijn is echter afwachten, want de onthulling zal volgen naarmate de release dichterbij komt. Het is dus koffiedik kijken welke games het betreft, hoewel er natuurlijk wel een paar goede suggesties zijn.

Zo kun je denken aan een remaster of reimagining van de eerste Tony Hawk’s Pro Skater games, ook gaan er al enige tijd geruchten rond dat Call of Duty: Modern Warfare 2 een remaster behandeling heeft gekregen. Het kan ook iets totaal anders zijn, de bibliotheek aan games is bij deze uitgever immers nogal fors.