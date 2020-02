De PlayStation 5 en Xbox Series X staan voor dit najaar gepland, maar het coronavirus dat nu de wereld in z’n greep weet te houden kan voor vertraging zorgen. Veel hardware wordt in China geproduceerd omdat het simpelweg voordelig is om daar de assemblage te realiseren. Door de uitbraak van het virus zitten veel mensen thuis om verdere besmetting te voorkomen en dat kan een impact op de industrie hebben.

Nintendo heeft al laten weten problemen te hebben met de Nintendo Switch bevoorrading in Azië en dat is relatief snel na de uitbraak van het virus. Op basis van dit nieuws en een vroege veronderstelling dat het virus voor vertraging in de productie kan zorgen, heeft Jefferies Group investeerders gewaarschuwd voor een vertraging van de console releases.

“The video game sector is currently manufacturing, or beginning to, a once-in-several-years’ product generation change for the 2020 holiday season. If [company] shutdowns exceed a month or so, game schedules will be delayed. New consoles may likewise suffer supply issues from a prolonged disruption, ahead of their autumn 2020 planned launches.”