Beyond Good and Evil 2 is inmiddels al jaren in ontwikkeling en echt snel mag het ontwikkelteam niet genoemd worden. Naar Ubisoft begrippen gaat het zelfs buitengewoon langzaam, want de game heeft nog altijd geen releasedatum en zal ook niet dit jaar verschijnen.

Bij het bekendmaken van de cijfers over het laatste kwartaal, heeft CEO Yves Guillemot aangegeven dat de game niet tot de vijf Triple-A releases behoort die tussen september 2020 en 31 maart 2021 uitkomen. Dat betekent dat we Beyond Good and Evil 2 niet voor 1 april 2021 zullen zien verschijnen.

Daarmee is ook min of meer uitgesloten dat de titel nog voor current-gen platformen zal verschijnen.