Onder BioShockfans heerste er vreugde alom toen vorig jaar in december werd aangekondigd dat een vierde game in de maak is. Meer dan dat weten we echter niet en nu blijkt dat hier een heel goede reden voor bestaat: de nieuwe BioShock ligt nog vrij ver in de toekomst.

In het financiële rapport van Take-Two Interactive van het voorbije kwartaal wordt namelijk verwezen naar de toestand van deze langverwachte nieuwe BioShock-game. Er wordt dan ook letterlijk gezegd dat deze BioShock “in ontwikkeling zal zijn voor de komende zoveel jaren”. Jawel: “jaren” staat hier jammer genoeg in het meervoud…

Wanneer we dan precies deze vierde BioShock-game mogen verwachten weet niemand, maar leuk is wel dat we deze maand de originele trilogie via PS Plus kunnen downloaden. Would you kindly play these games again?