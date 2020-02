Take-Two Interactive nam onlangs even de tijd om te reflecteren op het voorbije kwartaal van het fiscale jaar. Als we zelf even terugblikken op wat Take-Two voor de gamewereld in die periode heeft betekend, dan denk je vast wel instinctief aan Borderlands 3 en The Outer Worlds. Beide games werden goed ontvangen door het publiek en nu blijkt dat dit zich zeker weerspiegelt in de verkoopcijfers.

Om te beginnen was The Outer Worlds in totaal goed voor zo’n twee miljoen verkochte exemplaren sinds de launch. De CEO van Take-Two, Strauss Zelnick, omschreef dit resultaat als “duidelijk beter dan verwacht”. Moest je deze topper bovendien op de Switch willen spelen, had Zelnick echter wel ietwat minder leuk nieuws: de Switch-versie wordt namelijk uitgesteld tot 2021.

Borderlands 3 is al even langer uit, maar de verkoopcijfers blijven positief: zo’n acht miljoen exemplaren van deze knotsgekke shooter gingen over de toonbank. Take-Two verwacht hiermee dat het in de toekomst een record zal plaatsen voor de Borderlands franchise. De Season Pass die aan Borderlands 3 verbonden hangt doet het kennelijk ook erg goed en zorgt zeker voor nog een flinke som extra geld in het laatje.

Zowel Borderlands 3 als The Outer Worlds werden ook door ons goed bevonden, dus als je de kans nog niet hebt gehad om deze te spelen, raden wij en vele anderen je dat zeker aan!