Ubisoft mag dan wat hype gemaakt hebben door hun laatste aankondiging waarin ze beloofden om het komende jaar vijf Triple-A titels uit te brengen, maar jammer genoeg betekent dit ook dat verschillende andere titels dit jaar niet zullen uitkomen. Eén voorbeeld daarvan is Beyond Good and Evil 2, maar een andere titel die hetzelfde lot draagt is Skull & Bones.

Skull & Bones werd initieel in 2017 aangekondigd, maar nu blijkt dat we onze innerlijke piraat nog wat langer zullen moeten opbergen. De game werd al eerder uitgesteld, maar als we Jason Schreier van Kotaku mogen geloven is dit nu dus nog maar eens uitgesteld. De reden: erg veel reboots onderweg en het opstappen van de creative director in 2018.

Wanneer we Skull & Bones dan wel mogen verwachten is ons momenteel een raadsel. Jason voorspelt alleszins dat we toch nog wel even zullen moeten wachten vooraleer de game er dan uiteindelijk toch nog komt. Tijd om Assassin’s Creed: Black Flag nog maar eens af te stoffen dan?