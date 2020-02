Februari is inmiddels alweer ruim een week onderweg en dus is het voor Sony hoog tijd om terug te kijken op de eerste maand van 2020. Zoals iedere maand is ook nu weer bekendgemaakt welke games en downloadbare content het meest werden verkocht in de PlayStation Store.

Net als in december 2019, was het ook in januari Grand Theft Auto V die het vaakst over de digitale toonbank ging en dat is toch een knappe prestatie voor een game die in 2014 uitkwam. De afgelopen maand was er één nieuwe binnenkomer in de lijst met PS4-games, namelijk Dragon Ball Z: Kakarot. Die game vinden we terug op de zevende plek.

In de lijst met best verkopende PlayStation VR-games zien we weinig verschuivingen en hetzelfde geldt ook voor de downloadbare content, waar Fortnite nog altijd dominant is. Fortnite was in januari overigens ook opnieuw de meest gedownloade free-to-play game.

Het volledige overzicht check je hieronder.

PS4

Grand Theft Auto V (1) The Witcher 3: Wild Hunt (11) FIFA 20 (2) EA Sports UFC 3 (10) Call of Duty: Modern Warfare (3) Real Farm (RE) Dragon Ball Z: Kakarot (New) Minecraft (7) Tekken 7 (4) Rocket League (8) Star Wars Battlefront II (6) Need for Speed: Heat (9) Marvel’s Spider-Man (18) Red Dead Redemption 2 (13) ARK: Survival Evolved (RE) Rainbow Six Siege (12) Star Wars Jedi: Fallen Order (5) Need for Speed (20) Gran Turismo Sport (19) Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (RE)

PS VR

Beat Saber (1) Blood & Truth (2) Job Simulator (3) Superhot VR (4) Creed: Rise to Glory (RE) Astro Bot Rescue Mission (5) Arizona Sunshine (RE) The Elder Scrolls V: Skyrim VR (7) Farpoint (8) DOOM VFR (9)

DLC

Fortnite – The Wavebreaker Pack (1) Fortnite – Polar Legends Pack (2) Fortnite: Save the World – Standard Founder’s Pack (3) Fortnite – Frozen Legends Pack (RE) GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack (4) Kingdom Hearts III – Re:Mind (New) Fortnite – Darkfire Bundle (5) Marvel’s Spider-Man: The City That Never Sleeps – Season Pass (8) Star Wars Battlefront II: Celebration Edition Upgrade (6) The Witcher 3: Wild Hunt – Expansion Pass (9)

F2P